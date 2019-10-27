Динамо - Карпаты: видео трансляция матча Премьер-лиги

Киевляне проведут домашний поединок в чемпионате Украины.

27 октября "Динамо" в Киеве будет принимать львовские "Карпаты" в 12-м туре украинской Премьер-лиги.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Карпаты.

Начало поединка - в 17:00.

Матч на "Олимпийском" станет для хозяев вторым на этой неделе. Ранее команда Алексея Михайличенко не сумела переиграть "Копенгаген" в Лиге Европы - 1:1. Команда выглядела не очень убедительно и в итоге прервала свою серию, пропустив первый гол за 666 минут.

В Премьер-лиге динамовцы пока не могут возродить борьбу за золотые медали, так как отставание от "Шахтера" составляет 10 очков.

У "Карпат" проблем намного больше. Львовяне не могут победить с 19 сентября, когда была обыграна "Ворскла" (2:1). С тех пор уже в пяти матчах команда Романа Санжара теряет очки - четыре поражения и одна ничья.

УПЛ, 12-й тур

Динамо - Карпаты

Онлайн видео трансляция матча

2+2