Заря - Ворскла: видео трансляция матча УПЛ
11:08, 26 октября 2019Футбол
29 0
В Запорожье пройдет матч 12-го тура чемпионата Украины.
На счету Владлена Юрченко 3 гола и 2 ассиста в 9 матчах УПЛ / фото: ФК Заря
В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги 26 октября "Заря" на "Славутич Арене" будет принимать "Ворсклу".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Ворскла".
Начало встречи - в 17.00.
После первого круга "Заря" набрала 19 очков и занимает в турнирной таблице УПЛ пятое место. У "Ворсклы" в активе 8 очков и одиннадцатая строчка.
Встреча этих команд в первом круге прошла в Полтаве и завершилась минимальной победой "Зари" со счетом 1:0.
УПЛ, 12-й тур
Заря - Ворскла
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 12-го тура УПЛ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter