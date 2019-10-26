Заря - Ворскла: видео трансляция матча УПЛ

В Запорожье пройдет матч 12-го тура чемпионата Украины.

В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги 26 октября "Заря" на "Славутич Арене" будет принимать "Ворсклу".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Ворскла".

Начало встречи - в 17.00.

После первого круга "Заря" набрала 19 очков и занимает в турнирной таблице УПЛ пятое место. У "Ворсклы" в активе 8 очков и одиннадцатая строчка.

Встреча этих команд в первом круге прошла в Полтаве и завершилась минимальной победой "Зари" со счетом 1:0.

УПЛ, 12-й тур

Заря - Ворскла

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

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