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Заря - Ворскла: видео трансляция матча УПЛ

11:08, 26 октября 2019
Футбол
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На счету Владлена Юрченко 3 гола и 2 ассиста в 9 матчах УПЛ / фото: ФК Заря

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Ворскла".

Начало встречи - в 17.00.

После первого круга "Заря" набрала 19 очков и занимает в турнирной таблице УПЛ пятое место. У "Ворсклы" в активе 8 очков и одиннадцатая строчка.

Встреча этих команд в первом круге прошла в Полтаве и завершилась минимальной победой "Зари" со счетом 1:0.

УПЛ, 12-й тур

Заря - Ворскла

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 12-го тура УПЛ.

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Теги: #Заря#Владлен Юрченко