Сент-Этьен - Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Бронзовый призер чемпионата Украины в третьем туре сыграет во Франции.

24 октября в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы "Александрия" на выезде сыграет с французским "Сент-Этьеном". Матч пройдет на стадионе "Жоффруа Гишар".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Сент-Этьен" - "Александрия".

Стартовый свисток прозвучит в 19.55.

Сент-Этьен - Александрия: где смотреть матч по ТВ

"Сент-Этьен" в двух стартовых турах Лиги Европы набрал 1 очко. Сперва команда на выезде проиграла "Генту" (2:3), а затем дома сыграла вничью с "Вольфсбургом" (1:1).

Сент-Этьен - Александрия: анонс матча Лиги Европы

В активе дебютанта группового этапа ЛЕ "Александрии" также 1 очко. В первом туре александрийцы проиграли "Вольфсбургу" (1:3), а во втором сыграли вничью с "Гентом" (1:1).

Сент-Этьен - Александрия: прогноз букмекеров

Главный арбитр матча - Эспен Эксос из Норвегии.

Лига Европы, групповой этап, 3-й тур

Сент-Этьен - Александрия

Онлайн-трансляция матча

Результаты команд в последних матчах

"Сент-Этьен" в Twitter поприветствовал "Александрию".

С погодой "Александрии" не повезло и уже во Франции. Предматчевую тренировку пришлось проводить под проливным дождем.

Из-за сильного тумана "Александрии" накануне пришлось провести четыре лишних часа в аэропорту "Борисполь". Рейс украинского клуба был задержан.