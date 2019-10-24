Сент-Этьен - Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
24 октября в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы "Александрия" на выезде сыграет с французским "Сент-Этьеном". Матч пройдет на стадионе "Жоффруа Гишар".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Сент-Этьен" - "Александрия".
Стартовый свисток прозвучит в 19.55.
Сент-Этьен - Александрия: где смотреть матч по ТВ
"Сент-Этьен" в двух стартовых турах Лиги Европы набрал 1 очко. Сперва команда на выезде проиграла "Генту" (2:3), а затем дома сыграла вничью с "Вольфсбургом" (1:1).
Сент-Этьен - Александрия: анонс матча Лиги Европы
В активе дебютанта группового этапа ЛЕ "Александрии" также 1 очко. В первом туре александрийцы проиграли "Вольфсбургу" (1:3), а во втором сыграли вничью с "Гентом" (1:1).
Сент-Этьен - Александрия: прогноз букмекеров
Главный арбитр матча - Эспен Эксос из Норвегии.
Лига Европы, групповой этап, 3-й тур
Сент-Этьен - Александрия
Онлайн-трансляция матча
Результаты команд в последних матчах
"Сент-Этьен" в Twitter поприветствовал "Александрию".
🇺🇦 Bienvenue @FCO1948 ! 👋 pic.twitter.com/ljwZziIiGJ— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 23 октября 2019 г.
С погодой "Александрии" не повезло и уже во Франции. Предматчевую тренировку пришлось проводить под проливным дождем.
Из-за сильного тумана "Александрии" накануне пришлось провести четыре лишних часа в аэропорту "Борисполь". Рейс украинского клуба был задержан.