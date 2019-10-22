Шахтер - Динамо Загреб: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
22 октября на стадионе "Металлист" в Харькове пройдет матч третьего тура группы С Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо" Загреб.
Начало поединка - в 19:55.
Шахтер - Динамо Загреб: где смотреть матч по ТВ
В прошлом туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Колос" со счетом 6:0, а Луиш Каштру дал отдохнуть ряду основных футболистов. В Лиге чемпионов дончане начали с поражения от "Манчестер Сити" дома - 3:0. Реабилитироваться команда сумела уже во втором туре, когда на последних секундах вырвала победу у "Аталанты" - 2:1.
Шахтер - Динамо Загреб: анонс матча Лиги чемпионов
В чемпионате Хорватии динамовцы лидируют и опережают "Хайдук" на одно очко, имея игру в запасе. В Лиге чемпионов Загреб стартовал еще в квалификации, где успел огорчить в том числе "Ференцварош" Сергея Реброва - 1:1, 4:0.
В группе хорваты неожиданно разгромили "Аталанту" - 4:0. Далее был выезд к "Ман Сити" и тотальная защита, но выстоять не удалось - 0:2.
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Шахтер - Динамо Загреб
Онлайн-трансляция матча
В день матча состоялась традиционная прогулка команд Луиша Каштру по Харькову.
В день матча с «Динамо» (Загреб) в Лиге чемпионов «Шахтер» прогулялся по Харькову. pic.twitter.com/vqgFV8V9db— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 22 октября 2019 г.
"Горняки" сыграют в оранжевой форме.
Заявка "Шахтера" на предстоящий матч.
"Динамо" потренировалось в Харькове.
Training session at Metalist stadium in Kharkiv ⚽️💪🏻 #dinamozagreb#UCL@ChampionsLeaguepic.twitter.com/tmims06UTf— GNK Dinamo (@gnkdinamo) 21 октября 2019 г.