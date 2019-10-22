Шахтер - Динамо Загреб: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Горняки" проведут третий матч в нынешнем сезоне ЛЧ.

22 октября на стадионе "Металлист" в Харькове пройдет матч третьего тура группы С Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо" Загреб.

Начало поединка - в 19:55.

Шахтер - Динамо Загреб: где смотреть матч по ТВ

В прошлом туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Колос" со счетом 6:0, а Луиш Каштру дал отдохнуть ряду основных футболистов. В Лиге чемпионов дончане начали с поражения от "Манчестер Сити" дома - 3:0. Реабилитироваться команда сумела уже во втором туре, когда на последних секундах вырвала победу у "Аталанты" - 2:1.

Шахтер - Динамо Загреб: анонс матча Лиги чемпионов

В чемпионате Хорватии динамовцы лидируют и опережают "Хайдук" на одно очко, имея игру в запасе. В Лиге чемпионов Загреб стартовал еще в квалификации, где успел огорчить в том числе "Ференцварош" Сергея Реброва - 1:1, 4:0.

В группе хорваты неожиданно разгромили "Аталанту" - 4:0. Далее был выезд к "Ман Сити" и тотальная защита, но выстоять не удалось - 0:2.

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Шахтер - Динамо Загреб

Онлайн-трансляция матча

В день матча состоялась традиционная прогулка команд Луиша Каштру по Харькову.

В день матча с «Динамо» (Загреб) в Лиге чемпионов «Шахтер» прогулялся по Харькову. pic.twitter.com/vqgFV8V9db — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 22 октября 2019 г.

"Горняки" сыграют в оранжевой форме.

Заявка "Шахтера" на предстоящий матч.

"Динамо" потренировалось в Харькове.