Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

Вице-чемпион Англии сыграет на "Олд Траффорд".

В воскресенье, 20 октября, в девятом туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" будет принимать на "Олд Траффорд" "Ливерпуль".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".

Начало поединка - в 18:30.

"Ливерпуль" идет без потерь на внутренней арене в нынешнем сезоне. Команда уже одержала восемь подряд побед и на данном этапе остается главным претендентом на титул, но впереди еще длинный сезон.

Более того, серия побед команды Юргена Клоппа с прошлого сезона составляет уже 17 матчей. В прошлом туре мерсисайдцы победили крепкий "Лестер" - 2:1.

"Манчестер Юнайтед" остается в глубоком кризисе и занимает 14-е место в турнирной таблице. Будущее тренерского штаба Уле Гуннара Сульшера в тумане, а в прошлом туре команда умудрилась уступить "Ньюкаслу" - 0:1.

АПЛ, 9-й тур

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Онлайн-трансляция матча

Промо матча от "Юнайтед".

А вот и архивы. Как "Ливерпуль" со Стивеном Джеррардом и Луисом Суаресом огорчал "Ман Юнайтед" на "Олд Траффорд".

"Ливерпуль" вспомнил собственную победу над "Лестером" в прошлом туре.