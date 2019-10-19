Заря - Десна: видео трансляция матча Премьер-лиги
12:35, 19 октября 2019Футбол
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В Запорожье сыграют претенденты на медали чемпионата.
Десна и Заря претендуют на медали / фото: ФК Заря
В 11-м туре украинской Премьер-лиги луганская "Заря" будет принимать на своем поле черниговскую "Десну".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Десна".
Начало матча - в 17:00.
"Десна" делит второе место с киевским "Динамо". Черниговская команда на старте сезона уступила "Львову", а затем еще раз - "Шахтеру", но в остальных матчах "Десне" удавалось набирать очки, в том числе обыграв и киевский гранд.
"Заря" под руководством Виктора Скрипника в игре с "Динамо" добыла ничью (2:2), после чего была перестрелка с "Шахтером" (3:4), ничьи с "Мариуполем" и "Львовом" (оба раза - 0:0), а также разгром донецкого "Олимпика" - 5:0. В настоящий момент "Заря" идет пятой, набрав 16 очков.
УПЛ, 11-й тур
Заря - Десна
Онлайн видео трансляция матча
УНИАН ТВ
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