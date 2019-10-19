Карпаты - Львов: видео трансляция матча Премьер-лиги

В рамках 11-го тура состоится львовское дерби.

В 11-м туре украинской Премьер-лиги "Карпаты" будут принимать на стадионе "Украина" ФК "Львов".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Карпаты" - "Львов".

Начало матча - в 14.00.

У "Львова" по ходу сезона сменился тренер, но команде это не пошло на пользу. Подопечные Владимира Мазяра потерпели ряд поражений и только в Кубке Украины сумели победить, а в прошлом туре сыграли вничью с "Зарей" - 0:0. Клуб набрал семь очков и идет на 11-й позиции в УПЛ.

У "Карпат" также хватает проблем. Команда Романа Санжара опережает соперника на одно очко и имеет серию их трех подряд поражений в Премьер-лиге, а также вылет из Кубка Украины. В прошлом туре состоялось поражение от "Александрии" - 1:2.

УПЛ, 11-й тур

Карпаты - Львов

Онлайн видео трансляция матча