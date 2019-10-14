Украина героически обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020

Украинцы одержали историческую победу в Киеве.

14 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся матч отбора на Евро-2020, в котором сборная Украины принимала Португалию.

Команда Андрея Шевченко праздновала победу со счетом 2:1.

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В первом тайме португальцы пытались контролировать мяч, но делали это не очень уверенно. Сборная Украины, в свою очередь, воспользовалась шансом уже во второй атаке. Степаненко заработал угловой, который подал Марлос, а Яремчук на добивании отправил мяч в ворота гостей.

Команда Шевченко почувствовала уверенность и на 27-й минуте реализовала еще один эпизод. Миколенко на фланге неожиданно прошел оппонента и моментально отдал пас в центр штрафной, где от опеки оторвался Ярмоленко и расстрелял ворота Патрисиу. До перерыва шансами гостей можно назвать два удара со штрафного от Роналду, но оба раза на пути мяча оказывались защитники.

У португальцев во втором тайме на поле вышел Жоау Фелиш, однако острота все также исходила от Роналду. Форвард "Ювентуса" сначала пробил со штрафного - Пятов с трудом отразил угрозу. Затем Криштиану пробивал уже с игры - мяч после рикошета шел в дальний угол, но вратарь "Шахтера" в красивом прыжке спас Украину.

Все перевернул арбитр Тейлор на 72-й минуте. Степаненко за игру рукой получил вторую желтую и оставил нашу сборную в меньшинстве, а португальцы получили право пробить пенальти. Наказание исполнил Роналду - 2:1. Шевченко сразу убрал с поля Яремчука и сборная Украины без форварда ушла в глубокую защиту.

Самым сложным отрезком стали последние минуты. Роналду после подачи с фланга пробил головой - Пятов в прыжке спас нашу команду. Практически сразу Данилу нанес дальний удар и украинцев спас каркас ворот. Сборная Украины сумела удержать победу в меньшинстве.

Украина - Португалия - 2:1

Голы: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 - Роналду, 72

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко (Пластун, 90+4), Зинченко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73), Марлос (Коноплянка, 63)

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутиньо (Фернандеш, 56), Мариу (Брума, 68), Б. Силва, Роналду, Гедеш (Фелиш, 46)

Предупреждения: Степаненко, Ярмоленко, Зинченко, Коваленко - Пепе, Диаш

Удаление: Степаненко, 72 (вторая желтая)

Украина добыла шестую победу и набрала 19 очков, выиграв группу B. Судьба второй путевки на Евро-2020 решится между Сербией и Португалией - команды разделяет один пункт.

Украинцы заключительный матч квалификации проведут 17 октября против Сербии на выезде, но эта игра уже не будет иметь турнирного значения для подопечных Шевченко.

УНИАН ранее сообщал, что определились очередные участники Евро-2020.