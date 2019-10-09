"Самая важная игра": футболисты сборной Украины не думают о Португалии перед матчем с Литвой

Игроки сборной настраиваются только на победу.

Футболисты сборной Украины поделились ожиданиями от предстоящего матча квалификации Евро-2020 против Литвы в Харькове.

Игроков цитирует портал Footboom.

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"Подходим к игре в боевой готовности. Знаем, что это самая важная игра на данный момент для нас. Настраиваемся только на победу. Никакой недооценки не будет, ведь у нас есть опыт матчей с командами, которые ниже уровнем, но мы теряли с ними очки или даже проигрывали. Такого в матче с Литвой произойти не должно", - отметил полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский.

Игрок "Динамо" Александр Караваев заявил, что команда пока не думает о Португалии:

"Конечно, хотим только побеждать. Настраиваемся на хороший футбол и будем делать то, что от нас требует тренерский штаб. Какая игра важнее? С Литвой, конечно. Она ближайшая, думаем только о ней. После Литвы уже будем думать о Португалии".

Защитник "Гента" Игорь Пластун поблагодарил фанатов за поддержку во время открытой тренировки:

"Была отличная атмосфера, спасибо болельщикам, которые пришли на тренировку. Это для нас очень важно, мы ощущаем, что за нами, можно сказать, вся страна. И надеюсь, что в матчах с Литвой и Португалией мы отплатим им тем же".

Поединок с Литвой пройдет 11 октября в Харькове, а с Португалией - 14-го во Львове.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко считает победу над Литвой приоритетной задачей сборной.