Постеры и мячи с автографами: сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове (фото)

Команда готовится к матчу с Литвой.

Сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове перед матчем квалификации Евро-2020 против Литвы.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Поддержать национальную команду на ОСК "Металлист" пришло более шести тысяч болельщиков. Многим достался мини-постер сборной, а также были подготовлены пятьдесят мячей с автографами - их футболисты выбивали на трибуны перед началом тренировки и после ее окончания.

Перед началом занятия представители сборной встретились с детьми с синдромом Дауна и переселенцами.

Затем начался тренировочный процесс, который занял полтора часа. В нем приняли участие 23 игрока. Отдельно от остальных беговую работу выполнял Виталий Миколенко - у защитника "Динамо" микротравма задней поверхности бедра.

Поединок с Литвой пройдет 11 октября в Харькове, а с Португалией - 14-го во Львове.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко считает победу над Литвой приоритетной задачей сборной.