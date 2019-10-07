В неполном составе: сборная Украины собралась в Харькове (фото)

Национальная команда начнет подготовку к следующим матчам.

Сборная Украины прибыла в Харьков для подготовки к следующим матчам отбора Евро-2020.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Большая часть игроков прилетела регулярным рейсом из Киева, но команда пока остается в неполном составе. Ближе к вечеру прибудут футболисты, которые выступают за иностранные клубы. Это Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Шахов, Александр Зинченко и Роман Яремчук.

8 октября команда Андрея Шевченко проведет открытую тренировку на ОСК "Металлист". Начало - в 19:00.

Поединок с Литвой пройдет 11 октября, а с Португалией - 14-го. Оба матча украинцы проведут дома. Чтобы гарантировать себе выход на Евро-2020, команда должна набрать 4 очка.

Сборная Украины возглавляет группу B, набрав 13 очков. На второ месте идет Португалия, отставая на пять пунктов.

УНИАН ранее сообщал, что Шевченко дополнительно вызвал в сборную троих полузащитников.