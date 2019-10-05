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Десна - Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ

12:51, 05 октября 2019
Футбол
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Десна проведет домашний матч / фото: ФК Десна

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Олимпик".

Начало встречи - в 17.00.

К этому матчу "Десна" подходит на втором месте в турнирной таблице УПЛ. В активе у команды 17 очков, она опережает "Динамо" по дополнительным показателям.

"Олимпик" является аутсайдером текущего чемпионата. Команда, у которой пока только 5 очков, занимает последнюю строчку в таблице.

По мнению букмекеров, "Десна" - фаворит этого матча. На победу хозяев дается коэффициент 1,72, на ничью - 3,60, а на победу "Олимпика" - 5,20.

УПЛ, 10-й тур

Десна - Олимпик

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 10-го тура УПЛ.

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Теги: #Десна#УПЛ#Олимпик