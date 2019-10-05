Десна - Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ
12:51, 05 октября 2019Футбол
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Вторая команда чемпионата будет принимать аутсайдера.
Десна проведет домашний матч / фото: ФК Десна
В рамках 10-го тура чемпионата Украины по футболу в Чернигове пройдет матч между "Десной" и "Олимпиком".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Олимпик".
Начало встречи - в 17.00.
К этому матчу "Десна" подходит на втором месте в турнирной таблице УПЛ. В активе у команды 17 очков, она опережает "Динамо" по дополнительным показателям.
"Олимпик" является аутсайдером текущего чемпионата. Команда, у которой пока только 5 очков, занимает последнюю строчку в таблице.
По мнению букмекеров, "Десна" - фаворит этого матча. На победу хозяев дается коэффициент 1,72, на ничью - 3,60, а на победу "Олимпика" - 5,20.
УПЛ, 10-й тур
Десна - Олимпик
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 10-го тура УПЛ.
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