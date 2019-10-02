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Динамо поиздевалось над соперником в Юношеской лиге УЕФА

19:08, 02 октября 2019
Футбол
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Динамо U-19 уничтожило соперника со счетом 8:0 / фото: dynamo.kiev.ua

"Динамо" U-19 в первом матче стартового раунда "Пути национальных лиг" в Киеве разгромило македонскую "Шкендию" U-19.

"Динамо" U-19 - "Шкендия" U-19 - 8:0 

Голы: Ванат (2, с пенальти, 51), Надольский (13, 41), Волошин (25, 75), Шулянский (57), Исаенко (90+6, с пенальти)

"Динамо" U-19: Нещерет, Биловар, Вивчаренко, Ванат (Исаенко, 60), Ефименко (Близниченко, 46), Шулянский (Бодня, 71), Забарный (Сирота, 60), Волошин, Надольский (Окоро, 60), Михайленко (К), Скорко.

Ответная встреча пройдет 23 октября в Македонии.

Если киевляне не упустят преимущество, то далее во втором раунде встретятся с победителем пары "Богемиан" - ПАОК.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" U-19 в Юношеской лиге УЕФА сыграл вничью с "Аталантой".

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Теги: #Динамо#Юношеская лига УЕФА