Барселона - Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

12:47, 02 октября 2019
Футбол
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Антуан Гризманн / REUTERS

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Интер".

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Барселона - Интер: где смотреть матч по ТВ

В первом туре группового этапа ЛЧ "Барселона" на выезде сыграла вничью с дортмундской "Боруссией" (0:0). "Интеру" также не удалось стартовать с победы - "нерадзурри" дома едва не проиграли чешской "Славии" (1:1).

По мнению букмекеров, "Барселона" является фаворитом домашнего матча. На победу каталонцев дается коэффициент 1,58, на ничью - 4,30, а на победу "Интера" - 5,80.

Главный арбитр матча - Дамир Скомина из Словении.

Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Барселона - Интер

Онлайн-трансляция матча

"Барселона" и "Интер" в Лиге чемпионов играли друг против друга восемь раз: у каталонцев в активе 4 победы, у миланцев - одна, еще три поединка завершились вничью,

Лидер "Барселоны" Лионель Месси, скорее всего, не успеет восстановиться к матчу и выйти на поле.

Лионель Месси / REUTERS

Перед матчем ЛЧ "Барселона" обыграла в чемпионате Испании "Хетафе" (2:0), а "Интер" в Серии А выиграл у "Сампдории" (3:1).

Фото с предматчевых тренировок команд:

Алексис Санчес / REUTERS
Игроки Барселоны / REUTERS

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Теги: #Барселона#Лига чемпионов#Интер