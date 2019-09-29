Динамо - Днепр-1: видео трансляция матча УПЛ
10:55, 29 сентября 2019Футбол
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Динамо примет Днепр-1 в рамках девятого тура чемпионата Украины.
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо Киев
В рамках девятого тура чемпионата Украины на "Олимпийском" встретятся "Динамо" и "Днепр-1".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Днепр-1".
Начало встречи - в 17.00.
К этому матчу "Динамо" подходит на пятой строчке в турнирной таблице УПЛ (с учетом уже сыгранных поединков тура). На данный момент у киевлян в активе 14 очков. В случае победы они могут подняться на третье или даже второе место.
"Днепр-1" в восьми матчах набрал 11 очков и занимает седьмое место.
"Динамо" является фаворитом этой встречи. На победу киевлян в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,19, на ничью - 6,90, а на победу "Днепра-1" - 15,00.
УПЛ, 9-й тур
Динамо - Днепр-1
Видеотрансляция матча
Телеканал "2+2"
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Карпаты" в девятом туре УПЛ уступили "Колосу".
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