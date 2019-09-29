Динамо - Днепр-1: видео трансляция матча УПЛ

Динамо примет Днепр-1 в рамках девятого тура чемпионата Украины.

В рамках девятого тура чемпионата Украины на "Олимпийском" встретятся "Динамо" и "Днепр-1".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Днепр-1".

Начало встречи - в 17.00.

К этому матчу "Динамо" подходит на пятой строчке в турнирной таблице УПЛ (с учетом уже сыгранных поединков тура). На данный момент у киевлян в активе 14 очков. В случае победы они могут подняться на третье или даже второе место.

"Днепр-1" в восьми матчах набрал 11 очков и занимает седьмое место.

"Динамо" является фаворитом этой встречи. На победу киевлян в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,19, на ничью - 6,90, а на победу "Днепра-1" - 15,00.

УПЛ, 9-й тур

Динамо - Днепр-1

Видеотрансляция матча

Телеканал "2+2"

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Карпаты" в девятом туре УПЛ уступили "Колосу".