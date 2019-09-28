Ярмоленко признали лучшим игроком матча Вест Хэм - Борнмут (фото)

Украинец признан лучшим по версии болельщиков, а также авторитетного портала.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча седьмого тура английской Премьер-лиги между "Вест Хэмом" и "Борнмутом". Ярмоленко, который отличился голом, был признан лучшим по итогам голосования фанатов "Вест Хэма" в Twitter-аккаунте клуба. Украинец набрал 66% голосов. A well-earned point by the lads today. Who was your Man of the Match?! — West Ham United (@WestHam) 28 сентября 2019 г. Ярмоленко также стал одним из двух лучших игроков матча по версии WhoScored. Вингер наряду с Декланом Райсом получил за свою игру оценку 7.8, но отметка "игрок матча" досталась только украинцу. Как сообщал УНИАН, гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть вничью с "Борнмутом" со счетом 2:2.

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