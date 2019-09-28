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Ярмоленко признали лучшим игроком матча Вест Хэм - Борнмут (фото)

20:51, 28 сентября 2019
Футбол
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Андрей Ярмоленко / REUTERS

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча седьмого тура английской Премьер-лиги между "Вест Хэмом" и "Борнмутом".

Ярмоленко, который отличился голом, был признан лучшим по итогам голосования фанатов "Вест Хэма" в Twitter-аккаунте клуба. Украинец набрал 66% голосов.

Ярмоленко также стал одним из двух лучших игроков матча по версии WhoScored. Вингер наряду с Декланом Райсом получил за свою игру оценку 7.8, но отметка "игрок матча" досталась только украинцу.

whoscored.com

Как сообщал УНИАН, гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть вничью с "Борнмутом" со счетом 2:2.

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Теги: #футбол#Андрей Ярмоленко#Вест Хэм