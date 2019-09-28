Карпаты - Колос: видео трансляция матча Премьер-лиги

Поединок пройдет во Львове.

В субботу, 28 сентября, в девятом туре украинской Премьер-лиги львовские "Карпаты" будут принимать на своем поле "Колос" из Ковалевки.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Карпаты - Колос.

Начало матча - в 17:00.

"Карпаты" всего на три очка отстают от первой шестерки команд Премьер-лиги, однако дела у подопечных Романа Санжара все равно идут не лучшим образом. В прошлом туре львовяне уступили "Днепру-1" (0:2), а затем в 1/16 финала Кубка Украины не удалось пройти "Ингулец" - 0:0, 6:7 - в серии пенальти.

У "Колоса" также была яма, когда в четырех турах удалось набрать всего одно очко, но в последнее время подопечные Руслана Костышина начали выбираться из кризиса. В последних двух турах удалось одолеть "Львов" (1:0) и сыграть вничью с "Александрией" (1:1).

УПЛ, 9-й тур

Карпаты - Колос