Барселона оштрафована на 300 евро за ранние переговоры с Гризманном и обжалует наказание

Каталонцы не признаю свою вину.

Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" на 300 евро за ранние переговоры с нападающим Антуаном Гризманном.

Об этом сообщило издание Cadena SER.

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Федерация отметила, что данный штраф имеет символический характер и вряд ли заставит клуб выполнять нормы регламента, учитывая финансовые возможности каталонцев.

При этом "Барселона" намерена обжаловать штраф, сообщает ESPN. Руководство настаивает, что в этом деле нет никаких доказательств, поэтому согласие выплатить 300 евро будет означать признание вины.

Напомним, "Барса" подписала форварда "Атлетико" Антуана Гризманна минувшим летом за 120 миллионов евро. Мадридцы, в свою очередь, настаивают, что каталонцы начали переговоры с футболистом сборной Франции еще в марте, когда сумма выкупа его контракта составляла 200 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 28-летний Гризманн провел 6 матчей и забил 3 гола, а также отдал 2 ассиста.

УНИАН ранее сообщал, что "Барселона" потерпела второе поражение в чемпионате Испании.