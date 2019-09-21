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Заря - Мариуполь: видео трансляция матча УПЛ

09:51, 21 сентября 2019
Футбол
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На счету Артема Громова один гол в пяти матчах УПЛ в сезоне / фото: ФК Заря

21 сентября на "Славутич Арене" в Запорожье встретятся "Заря" и "Мариуполь". Команды сыграют в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Мариуполь".

Начало встречи - в 17.00.

После семи туров "Заря" сумела набрать 11 очков и располагается в турнирной таблице на четвертом месте. 

"Мариуполь" провел на один матч меньше, набрал 8 очков и занимает восьмое место.

На победу "Зари" в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,77, на ничью - 3,75, а на победу "Мариуполя" - 4,50.

УПЛ, 8-й тур

Заря - Мариуполь

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

Как сообщал УНИАН, в стартовом матче восьмого тура УПЛ "Днепр-1" обыграл "Карпаты".

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Теги: #Мариуполь#Заря#УПЛ#чемпионат Украины