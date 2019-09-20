Днепр-1 - Карпаты: видео трансляция матча УПЛ

Матч в Днепре откроет восьмой тур чемпионата Украины.

В стартовом матче восьмого тура украинской Премьер-лиги "Днепр-1" на "Днепр-Арене" будет принимать "Карпаты".

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Начало встречи - в 19.00.

Новичок УПЛ "Днепр-1" после семи туров набрал 8 очков и в турнирной таблице чемпионата располагается на девятом месте.

"Карпаты" в текущем сезоне уже успели сменить главного тренера. Перед седьмым туром команду возглавил Роман Санжар. На данный момент в активе у львовян 8 очков и восьмая позиция в таблице УПЛ.

Чемпионат Украины, 8-й тур

Днепр-1 - Карпаты

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

УНИАН ранее сообщал о том, где смотреть матчи восьмого тура УПЛ.