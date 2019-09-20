Днепр-1 - Карпаты: видео матча УПЛ

Матч в Днепре открывал восьмой тур чемпионата Украины.

В стартовом матче восьмого тура украинской Премьер-лиги "Днепр-1" на "Днепр-Арене" принимал "Карпаты".

Чемпионат Украины, 8-й тур

"Днепр-1" - "Карпаты" - 2:0

Голы: Супряга, 27, 71 (с пенальти)

"Днепр-1": Юрчук, Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Чичиков, Когут (Булеца, 80), Снижко (Батагов, 69), Назаренко, Супряга (Кулиш, 90)

"Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Халл, Ковтун, Дубинчак, Клец, Вакуленко (Войкович, 82), Якимец (Кириленка, 64), Понде, Дженнингс, Бойчук (Козак, 85)

Предупреждения: Когут, Полевой, Кравченко - Вакуленко, Понде

Полное видео матча

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Новичок УПЛ "Днепр-1" после семи туров набрал 8 очков и в турнирной таблице чемпионата располагается на девятом месте.

"Карпаты" в текущем сезоне уже успели сменить главного тренера. Перед седьмым туром команду возглавил Роман Санжар. На данный момент в активе у львовян 8 очков и восьмая позиция в таблице УПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, где смотреть матчи восьмого тура УПЛ.