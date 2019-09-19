Вольфсбург - Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

"Александрия" проведет первый матч группового этапа ЛЕ в своей истории.

Сегодня, 19 сентября, "Александрия" на выезде сыграет с немецким "Вольфсбургом" в первом туре группового этапа Лиги Европы. Поединок пройдет на стадионе "Фольксваген Арена" в Германии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Вольфсбург" - "Александрия".

Начало встречи - в 22.00.

Вольфсбург - Александрия: где смотреть матч по ТВ

В текущем сезоне немецкая команда провела пять матчей, в которых одержала три победы. "Вольфсбург" с победы над "Халлешером" стартовал в Кубке Германии, а затем дважды выиграл и дважды сыграл вничью в немецкой Бундеслиге.

Перед встречей с "Александрией" команда на выезде сыграла вничью с "Фортуной" (1:1).

Вольфсбург - Александрия: прогноз букмекеров

Матч против "Вольфсбурга" станет для александрийцев историческим дебютом на групповом этапе. "Александрия" по итогам прошлого сезона завоевала право впервые в истории клуба сыграть на этой стадии еврокубка.

В последних двух турах команда одержала две сухие победы - 1:0 над "Ворсклой" и 2:0 над "Днепром-1". Подопечные Владимира Шарана идут третьими в турнирной таблице УПЛ.

Вольфсбург - Александрия: анонс матча Лиги Европы

Главный арбитр матча - Халис Эзкахья из Турции.

Лига Европы, групповой этап, 1-й тур

Вольфсбург - Александрия

Онлайн-трансляция матча

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