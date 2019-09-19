Вольфсбург - Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Сегодня, 19 сентября, "Александрия" на выезде сыграет с немецким "Вольфсбургом" в первом туре группового этапа Лиги Европы. Поединок пройдет на стадионе "Фольксваген Арена" в Германии.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Вольфсбург" - "Александрия".
Начало встречи - в 22.00.
Вольфсбург - Александрия: где смотреть матч по ТВ
В текущем сезоне немецкая команда провела пять матчей, в которых одержала три победы. "Вольфсбург" с победы над "Халлешером" стартовал в Кубке Германии, а затем дважды выиграл и дважды сыграл вничью в немецкой Бундеслиге.
Перед встречей с "Александрией" команда на выезде сыграла вничью с "Фортуной" (1:1).
Вольфсбург - Александрия: прогноз букмекеров
Матч против "Вольфсбурга" станет для александрийцев историческим дебютом на групповом этапе. "Александрия" по итогам прошлого сезона завоевала право впервые в истории клуба сыграть на этой стадии еврокубка.
В последних двух турах команда одержала две сухие победы - 1:0 над "Ворсклой" и 2:0 над "Днепром-1". Подопечные Владимира Шарана идут третьими в турнирной таблице УПЛ.
Вольфсбург - Александрия: анонс матча Лиги Европы
Главный арбитр матча - Халис Эзкахья из Турции.
Лига Европы, групповой этап, 1-й тур
Вольфсбург - Александрия
Онлайн-трансляция матча
Какой подарок сделают футболисты своему главному тренеру сегодня?
С Днем рождения, тренер! 🎂 pic.twitter.com/5m3665eJjw— ФК ”Александрия” (@FCO1948) 18 сентября 2019 г.
Украинская команда сыграет в белом.
Игровая форма на сегодняшний матч #ВольфсбургАлександрия#WOBFCOpic.twitter.com/nu4PrjSEY0— ФК ”Александрия” (@FCO1948) 19 сентября 2019 г.