Динамо - Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" будет принимать шведский клуб на "Олимпийском".

19 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч первого тура группового этапа Лиги Европы между "Динамо" и "Мальме".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Мальме".

Начало встречи - в 19.55.

Динамо - Мальме: где смотреть матч по ТВ

"Динамо" подошло к этой встрече с шестиматчевой серией без побед во всех турнирах. Под руководством Алексея Михайличенко команда не может выиграть в трех матчах.

Перед стартом в Лиге Европы "Динамо" в Киеве проиграло "Десне" в рамках УПЛ (1:2).

Динамо - Мальме: прогноз букмекеров

"Мальме", который пробился в групповой этап ЛЕ через четыре раунда квалификации, к матчу против "Динамо" подходит с двумя подряд победами и третьей строчкой в турнирной таблице чемпионата Швеции.

Динамо - Мальме: анонс матча Лиги Европы

Главный арбитр матча - Александр Ставрев из Македонии.

Лига Европы, групповой этап, 1-й тур

Динамо - Мальме

Онлайн-трансляция матча

Перед игрой гимн Лиги Европы исполнит квартет ASTURIA, который выступал на финале Лиги чемпионов-2019.

Фото с предматчевой тренировки "Динамо":