Динамо - Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
19 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч первого тура группового этапа Лиги Европы между "Динамо" и "Мальме".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Мальме".
Начало встречи - в 19.55.
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"Динамо" подошло к этой встрече с шестиматчевой серией без побед во всех турнирах. Под руководством Алексея Михайличенко команда не может выиграть в трех матчах.
Перед стартом в Лиге Европы "Динамо" в Киеве проиграло "Десне" в рамках УПЛ (1:2).
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"Мальме", который пробился в групповой этап ЛЕ через четыре раунда квалификации, к матчу против "Динамо" подходит с двумя подряд победами и третьей строчкой в турнирной таблице чемпионата Швеции.
Динамо - Мальме: анонс матча Лиги Европы
Главный арбитр матча - Александр Ставрев из Македонии.
Лига Европы, групповой этап, 1-й тур
Динамо - Мальме
Онлайн-трансляция матча
Перед игрой гимн Лиги Европы исполнит квартет ASTURIA, который выступал на финале Лиги чемпионов-2019.
Фото с предматчевой тренировки "Динамо":
Налаштовані тільки на перемогу 👊 ⚪️🔵— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 18 сентября 2019 г.
Тренування перед стартовою грою в Лізі Європи #ДинамоМальмеpic.twitter.com/WKXGcgxsFP