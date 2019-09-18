Шахтер - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Горняки" стартуют в самом престижном клубном турнире Европы.

Донецкий "Шахтер" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов будет принимать "Манчестер Сити". Игра пройдет 18 сентября в Харькове на стадионе "Металлист".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Манчестер Сити".

Начало встречи - в 22.00.

Шахтер - Манчестер Сити: где смотреть футбол по ТВ

"Шахтер" и "Ман Сити" встретятся на групповом этапе в третий раз подряд. В сезоне 2017-2018 команды обменялись домашними победами (2:0 в Англии и 2:1 в Украине), а в прошлом сезоне "Сити" удалось разгромить "горняков" в двух матчах (3:0 и 6:0).

В УПЛ дела у дончан идут великолепно. Команда после семи туров добилась максимального результата - 21 очко. Отрыв от "Десны" составляет семь пунктов, а от "Динамо" - 13. В прошлом туре команда добыла волевую победу в игре с "Зарей" - 4:3. В строй после сотрясения мозга уже вернулся Тайсон, а новичок Евгений Коноплянка готовится к еврокубковому дебюту в составе "Шахтера".

Шахтер - Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

У "Сити" хватает проблем. Потери очков привели к тому, что "Ливерпуль" уже оторвался на пять пунктов в АПЛ. Главный провал случился как раз на прошлых выходных. Команда Пепа Гвардиолы сенсационно проиграла "Норвичу" - 2:3.

Шахтер - Манчестер Сити: прогноз букмекеров

Лига чемпионов, групповой этап, первый тур

Шахтер - Манчестер Сити

Онлайн-трансляция матча