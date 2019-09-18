Шахтер - Манчестер Сити: онлайн матча Лиги чемпионов

"Горняки" неудачно стартовали в самом престижном клубном турнире Европы.

Донецкий "Шахтер" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал "Манчестер Сити". Игра проходила в Харькове на стадионе "Металлист".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Манчестер Сити".

Лига чемпионов: онлайн игрового дня

Лига чемпионов, групповой этап, первый тур

Шахтер - Манчестер Сити - 0:3

Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38, Жезус, 76

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик (Маркос Антонио, 74), Марлос, Тайсон, Соломон (Коноплянка, 46), Мораес (Дентиньо, 77)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Канселу, 81), Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Гюндоган, Родри (Менди, 83), Марез, Де Брюйне (Б. Силва, 77), Стерлинг, Жезус

Предупреждение: Родри

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток. "Шахтер" уступил "Ман Сити" - 0:3.

90+2 - Откровенно доигрывает матч "Сити".

Две минуты добавил арбитр.

87 - Хороший прострел с фланга от Тайсона - Зинченко вынес мяч из штрафной "Сити".

83 - Менди поменял Родри.

81 - Уокер покинул поле, вместо него вышел Канселу.

77 - Деньиньо меняет Жуниора Мораеса.

76 - Гол "Сити". Третий. Жезус получил пас вразрез от партнера, вышел на ударную позицию и покатил мяч точно в нижний угол.

74 - Маркос Антонио заменил Алана Патрика у "горняков".

74 - Тайсон вошел в штрафную "Сити", но его прострел-удар заблокировали защитники.

68 - Де Брюйне получил пас в штрафной, сместился в центр и пробил - мимо ворот.

🔥 36 675 болельщиков на матче #ШахтерМанСити на ОСК «Металлист» ⚒ Спасибо за вашу невероятную поддержку! 👏🏻 pic.twitter.com/oykbx0HWpz — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 18 сентября 2019 г.

64 - Продолжает давить "Сити". Подали угловой гости - Пятов забрал мяч.

62 - Забили "горожане", но арбитр зафиксировал положение вне игры у Стерлинга во время подачи с фланга.

58 - Пятов прервал выход один на один Гюндогана.

52 - Прощает "Сити"! Пятов отразил удар Гюндогана, а Стерлинг попал в штангу на добивании.

50 - Шанс был у Мораеса, форвард опередил голкипера Эдерсона в борьбе за мяч и пробил по пустым воротам из-за пределов штрафной - совсем неточно.

49 - Мораес заработал штрафной, который "горняки" разыграли неудачно и потеряли мяч.

46 - Евгений Коноплянка вышел на замену вместо Манора Соломона.

Второй тайм начался!

Неточный удар Стерлинга завершил первый тайм. "Шахтер" уступает - 0:2.

Одну минуту добавил арбитр.

44 - Жуниор Мораес выскочил один на один, но протолкнуть мяч мимо голкипера не успел!

42 - Снова могли забивать гости. Де Брюйне после паса Жезуса вышел на ударную позицию, но чуть не попал в нижний угол.

41 - Старается выходит в атаку "Шахтер", но "Сити" сразу возвращается и отбирает мяч.

38 - 2:0. "Сити" снова забивает. Гюндоган в штрафной "Шахтера" получил пас от Мареза и расстрелял ворота Пятова.

35 - Жуниор Мораес вышел один на один с Эдерсоном, но не переиграл голкипера "Ман Сити"! Классный пас отдал Тайсон на форварда сборной Украины.

34 - Дальний удар от Серлинга - мяч в руках у Пятова.

33 - Исмаили в борьбе с защитником упал в штрафной "Ман Сити", но арбитр не зафиксировал фол.

29 - Родри наказан желтой за грубый подкат под Исмаили.

24 - Гол забивает "Ман Сити"! Первый удар от Гюндогана пришелся в штангу, но Марез на добивании расстрелял фактически пустые ворота.

23 - Жезус завершил розыгрыш углового ударом намного выше ворот.

22 - Повезло дончанам! Жезус получил пас в штрафной украинцев, но пробил и мяч с рикошетом от защитника ушел на угловой.

20 - Матвиенко в последний момент опередил Де Брюйне в борьбе за верховой мяч!

16 - Гюндоган пробил после скидки головой от Стерлинга - не очень точно.

14 - Стартовый натиск "Сити" прошел, но англичане все равно владеют мячом.

11 - Марлос! Хавбек сначала пробил в защитника, а затем нанес обводящий удар, но не попал в створ.

10 - Отаменди пытался замкнуть подачу Мареза, но не дотянулся до мяча как следует, да еще и офсайд зафиксировал арбитр.

8 - Классный подкат Уокера сорвал атаку "горняков".

7 - Еще один штрафной подал Де Брюйне - Пятов отразил мяч, но рефери зафиксировал фол в атаке.

3 - Матвиенко вынес мяч после очередной острой подачи от "Сити". "Горожане" играют агрессивно.

1 - "Сити" сразу заработал штрафной. Де Брюйне подал, а Родри пробил неудачно. Удар от ворот.

Матч начался! "Горняки" разыграли мяч в центре поля.

Прозвучал гимн Лиги чемпионов. Все готово к старту поединка.

Команды выходят на поле! Первый для Украины матч Лиги чемпионов в этом сезоне скоро начнется!

Осень в Харьков уже пришла. По Гвардиоле это видно.

"They are incredible on the counter-attack and playing short.



"Hopefully we can play in good rhythm. The first game in Champions League is important.



"Every time I play against Shakhtar the way they play is very similar. Always it is tough."



🔵 #ManCity#UCLpic.twitter.com/4m7FESs6RN — Manchester City (@ManCity) 18 сентября 2019 г.

Интересное решение от Гвардиолы - в центре защиты сыграет Фернандиньо. Ляпорт и Стоунз - в лазарете, поэтому особого выбора у тренера не было.

"Шахтер" и "Манчестер Сити" прибыли на стадион "Металлист".

Пресс-служба "Манчестер Сити" вспомнила, как "горожане" обыграли "Шахтер" в Харькове год назад.

We served up a dish of devastating counter-attacking football in Ukraine last season 🙌



🔵 #ManCitypic.twitter.com/St6M5TlEmm — Manchester City (@ManCity) 18 сентября 2019 г.

Тем временем в Юношеской лиге УЕФА "Шахтер" U-19 проиграл сверстникам из "Ман Сити".

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру перед матчем отметил уровень игрока "Сити" Александра Зинченко и отдал должное наставнику "горожан" Пепу Гвардиоле:

"О Гвардиоле я знаю то, что он - один из лучших тренеров мира. Он работает с одним из лучших клубов, который выступает в лучшем чемпионате в мире. Уровень, на котором находится Пеп, не может быть секретом ни для кого. Он один из самых топовых наставников.

Зинченко - очень важный игрок для "Манчестер Сити". Он фланговый защитник, но выполняет очень специфические функции. Он не так часто играет непосредственно на фланге, а больше смещается в середину. Очень качественный исполнитель, один из лучших в мире на своей позиции".

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола вспомнил даже Мирчу Луческу и назвал лучших игроков дончан:

"Каждый раз играть с "Шахтером" интересно. Тяжело было играть с Луческу. Помню первую игру, мы тогда забили важный мяч в самом конце поединка. Тогда за "Шахтер" играли Срна, Виллиан - замечательные футболисты.

Когда в команду пришел Фонсека, "Шахтер" также являлся хорошо организованной командой, между линиями не было разрывов. Даже несмотря на то, что в прошлом сезоне мы достаточно легко их обыграли.

Тайсон, Марлос, Степаненко - это великолепные игроки, которые хорошо контролируют мяч. Знаем, что в "Шахтере" уже нет Ракицкого, но есть новый центральный защитник. Плюс Пятов по-прежнему демонстрирует надежную игру".

Делегация из Манчестера получила специальные подарки от "Шахтера" - вышиванки и символические украинские паспорта. Намек на слишком частые встречи двух команд в Лиге чемпионов.

Традиционная прогулка по Харькову перед матчем от "Шахтера".

"Шахтер" и "Ман Сити" встретятся на групповом этапе в третий раз подряд. В сезоне 2017-2018 команды обменялись домашними победами (2:0 в Англии и 2:1 в Украине), а в прошлом сезоне "Сити" удалось разгромить "горняков" в двух матчах (3:0 и 6:0).

В УПЛ дела у дончан идут великолепно. Команда после семи туров добилась максимального результата - 21 очко. Отрыв от "Десны" составляет семь пунктов, а от "Динамо" - 13. В прошлом туре команда добыла волевую победу в игре с "Зарей" - 4:3. В строй после сотрясения мозга уже вернулся Тайсон, а новичок Евгений Коноплянка готовится к еврокубковому дебюту в составе "Шахтера".

Шахтер - Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

У "Сити" хватает проблем. Потери очков привели к тому, что "Ливерпуль" уже оторвался на пять пунктов в АПЛ. Главный провал случился как раз на прошлых выходных. Команда Пепа Гвардиолы сенсационно проиграла "Норвичу" - 2:3.