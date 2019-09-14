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Карпаты - Ворскла: видео трансляция матча УПЛ

12:32, 14 сентября 2019
Футбол
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Карпаты проведут первый матч под руководством Романа Санжара / фото: fckarpaty.com

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Карпаты" - "Ворскла".

Начало встречи - в 17.00.

"Карпаты" начали текущий сезон не лучшим образом. В шести матчах команда набрала только 5 очков и занимает в турнирной таблице УПЛ одиннадцатое место. Во время паузы на матчи сборных у львовян сменился тренер - команду возглавил Роман Санжар.

"Ворскле" в шести матчах удалось набрать 7 очков. Полтавчане располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.

УПЛ, 7-й тур

Карпаты - Ворскла

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи седьмого тура УПЛ.

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Теги: #Карпаты#УПЛ#Ворскла