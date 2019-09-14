Карпаты - Ворскла: видео трансляция матча УПЛ
12:32, 14 сентября 2019Футбол
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Львовский и полтавский клубы встретятся в рамках седьмого тура чемпионата Украины.
Карпаты проведут первый матч под руководством Романа Санжара / фото: fckarpaty.com
В седьмом туре украинской Премьер-лиги "Карпаты" 14 сентября будут принимать "Ворсклу".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Карпаты" - "Ворскла".
Начало встречи - в 17.00.
"Карпаты" начали текущий сезон не лучшим образом. В шести матчах команда набрала только 5 очков и занимает в турнирной таблице УПЛ одиннадцатое место. Во время паузы на матчи сборных у львовян сменился тренер - команду возглавил Роман Санжар.
"Ворскле" в шести матчах удалось набрать 7 очков. Полтавчане располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.
УПЛ, 7-й тур
Карпаты - Ворскла
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи седьмого тура УПЛ.
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