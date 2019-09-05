Сборная Украины прибыла в Вильнюс на матч квалификации Евро-2020 (фото)

На матч против сборной Литвы отправилось 24 футболиста.

Сборная Украины прилетела в Вильнюс, где проведет матч пятого тура квалификации Евро-2020 против сборной Литвы.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в Вильнюс отправилось 24 футболиста.

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Перелет длился 1 час 15 минут. Во время полета Тарас Степаненко за чашкой кофе читал книгу, Руслан Малиновский воспользовался ноутбуком, а Евгений Коноплянка с Николаем Матвиенко сыграли несколько партий в нарды.

В Вильнюсе команда расположилась в загородном отеле, который находится в тихом и спокойном месте.

Матч Литва - Украина пройдет 7 сентября. Начало - в 19.00. Транслировать встречу будет ТРК "Украина".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Марьян Швед из-за травмы не поможет сборной Украины в ближайших матчах.