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Сборная Украины прибыла в Вильнюс на матч квалификации Евро-2020 (фото)

21:39, 05 сентября 2019
Футбол
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Игроки сборной уже в Вильнюсе / фото: УАФ

Как сообщает официальный сайт УАФ, в Вильнюс отправилось 24 футболиста.

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Перелет длился 1 час 15 минут. Во время полета Тарас Степаненко за чашкой кофе читал книгу, Руслан Малиновский воспользовался ноутбуком, а Евгений Коноплянка с Николаем Матвиенко сыграли несколько партий в нарды.

В Вильнюсе команда расположилась в загородном отеле, который находится в тихом и спокойном месте.

фото: УАФ
фото: УАФ
фото: УАФ

Матч Литва - Украина пройдет 7 сентября. Начало - в 19.00. Транслировать встречу будет ТРК "Украина".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Марьян Швед из-за травмы не поможет сборной Украины в ближайших матчах.

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Теги: #сборная Украины#Евро-2020 квалификация