Заря - Динамо: видео трансляция матча УПЛ

Киевляне проведут второй матч под руководством Алексея Михайличенко.

1 сентября на "Славутич Арене" в Запорожье пройдет матч 6-го тура украинской Премьер-лиги между "Зарей" и "Динамо".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Динамо".

Начало встречи - в 19.30.

После пяти матчей "Заря" набрала 10 очков и на данный момент занимает в турнирной таблице УПЛ третье место.

"Динамо" провело пока только четыре матча. У киевлян - 7 очков и с учетом уже сыгранных поединков 6-го тура - лишь восьмое место в таблице.

УПЛ, 6-й тур

Заря - Динамо

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

УНИАН ранее также сообщал о том, что в шестом туре УПЛ "Мариуполь" выиграл у "Львова".