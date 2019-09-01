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Заря - Динамо: видео трансляция матча УПЛ

11:45, 01 сентября 2019
Футбол
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Фран Соль / фото: ФК Динамо Киев

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Динамо".

Начало встречи - в 19.30.

После пяти матчей "Заря" набрала 10 очков и на данный момент занимает в турнирной таблице УПЛ третье место.

"Динамо" провело пока только четыре матча. У киевлян - 7 очков и с учетом уже сыгранных поединков 6-го тура - лишь восьмое место в таблице.

УПЛ, 6-й тур

Заря - Динамо

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

УНИАН ранее также сообщал о том, что в шестом туре УПЛ "Мариуполь" выиграл у "Львова".

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Теги: #Динамо#Заря#УПЛ#чемпионат Украины