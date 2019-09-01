Заря - Динамо: видео трансляция матча УПЛ
11:45, 01 сентября 2019Футбол
66 0
Киевляне проведут второй матч под руководством Алексея Михайличенко.
Фран Соль / фото: ФК Динамо Киев
1 сентября на "Славутич Арене" в Запорожье пройдет матч 6-го тура украинской Премьер-лиги между "Зарей" и "Динамо".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Динамо".
Начало встречи - в 19.30.
После пяти матчей "Заря" набрала 10 очков и на данный момент занимает в турнирной таблице УПЛ третье место.
"Динамо" провело пока только четыре матча. У киевлян - 7 очков и с учетом уже сыгранных поединков 6-го тура - лишь восьмое место в таблице.
УПЛ, 6-й тур
Заря - Динамо
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
УНИАН ранее также сообщал о том, что в шестом туре УПЛ "Мариуполь" выиграл у "Львова".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter