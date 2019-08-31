Днепр-1 - Колос: видео трансляция матча УПЛ

На "Днепр Арене" пройдет матч шестого тура чемпионата Украины по футболу

В рамках шестого тура украинской Премьер-лиги 31 августа пройдет матч между "Днепром-1" и "Колосом". Команды сыграют в Днепре.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Колос".

Начало встречи - в 17.00.

После пяти туров "Днепр-1" набрал 5 очков и в турнирной таблице УПЛ располагается на девятой строчке.

Что касается "Колоса", то дебютант из Ковалевки стартовал в элитном дивизионе довольно успешно. Команда набрала в пяти матчах 7 очков и занимает в турнирной таблице шестое место.

УПЛ, 6-й тур

Днепр-1 - Колос

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

Как сообщал УНИАН, в стартовом матче шестого тура УПЛ "Десна" и "Карпаты" сыграли вничью.