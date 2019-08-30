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Десна - Карпаты: видео трансляция матча Премьер-лиги

12:42, 30 августа 2019
Футбол
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Матч пройдет на поле Десны / фото: ФК Карпаты

Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Десна - Карпаты. 

Начало поединка - в 19:00.

"Десна" под руководством Александра Рябоконя удачно начала новый сезон и в настоящий момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от "Шахтера" на пять пунктов. В прошлом туре команда сумела одержать знаковую победу над бронзовым призером УПЛ "Александрией" - 3:0. Кроме того, Александр Филиппов возглавляет гонку бомбардиров, записав на свой счет три гола.

"Карпаты", которые тренирует Александр Чижевский, продолжают испытывать трудности в игровом плане, что привело к предпоследнему месту в таблице и четырем очкам в активе за пять матчей. В прошлом туре львовяне принимали "Зарю" и не справились с луганчанами - 0:1. Стоит при этом отметить, что у "Карпат" в соперниках уже были "Динамо" (0:2) и "Шахтер" (0:3).

УПЛ, 6-й тур

Десна - Карпаты

Онлайн видео трансляция матча

УНИАН ТВ

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Теги: #футбол#Карпаты#Десна#УПЛ