Десна - Карпаты: видео трансляция матча Премьер-лиги

Команды проведут матч в Чернигове.

В пятницу, 30 августа, открывать 6-й тур украинской Премьер-лиги будут черниговская "Десна" и львовские "Карпаты".

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Начало поединка - в 19:00.

"Десна" под руководством Александра Рябоконя удачно начала новый сезон и в настоящий момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от "Шахтера" на пять пунктов. В прошлом туре команда сумела одержать знаковую победу над бронзовым призером УПЛ "Александрией" - 3:0. Кроме того, Александр Филиппов возглавляет гонку бомбардиров, записав на свой счет три гола.

"Карпаты", которые тренирует Александр Чижевский, продолжают испытывать трудности в игровом плане, что привело к предпоследнему месту в таблице и четырем очкам в активе за пять матчей. В прошлом туре львовяне принимали "Зарю" и не справились с луганчанами - 0:1. Стоит при этом отметить, что у "Карпат" в соперниках уже были "Динамо" (0:2) и "Шахтер" (0:3).

УПЛ, 6-й тур

Десна - Карпаты

Онлайн видео трансляция матча

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