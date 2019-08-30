Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция

Своих соперников узнают киевское "Динамо" и "Александрия".

30 августа в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа ЛЕ.

Лига Европы: где смотреть жеребьевку по ТВ.

Украину на этой стадии представят две команды - вице-чемпион киевское "Динамо" и обладатель бронзовых медалей УПЛ "Александрия". Луганская "Заря" в плей-офф квалификации не сумела пройти испанский "Эспаньол" (1:3, 2:2).

"Динамо" попало в первую корзину для жеребьевки, а "Александрия" - в четвертую.

Корзина 1: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), "Порту" (Португалия), "Рома" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Динамо" (Украина), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Спортинг" (Португалия), ЦСКА (Россия), "Вольфсбург" (Германия), "Лацио" (Италия).

Корзина 2: ПСВ (Нидерланды), "Краснодар" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Селтик" (Шотландия), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана" (Казахстан), "Лудогорец" (Болгария), АПОЕЛ (Кипр), "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия).

Корзина 3: "Сент-Этьен" (Франция), "Карабах" (Азербайджан), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Хетафе" (Испания), "Мальме" (Швеция), "Партизан" (Сербия), "Стандард" (Бельгия), "Ренн" (Франция), "Русенборг" (Норвегия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), АЗ (Нидерланды), "Трабзонспор" (Турция).

Корзина 4:"Александрия" (Украина), "Дюделанж" (Люксембург), "Вольфсберг" (Австрия), ЛАСК (Австрия), "Лугано" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Витория Гимарайнш" (Португалия), "ЧФР Клуж" (Румыния), "Ференцварош" (Венгрия), "Эспаньол" (Испания), "Вулверхэмптон" (Англия).

Процедура начнется в 14:00 по киевскому времени.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы

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