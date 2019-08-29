Заря - Эспаньол: видео трансляция матча Лиги Европы

Луганчане проведут очередной матч в квалификации Лиги Европы.

В четверг, 29 августа, на "Славутич Арене" в Запорожье пройдет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между луганской "Зарей" и "Эспаньолом".

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Начало встречи - в 20:00.

Заря - Эспаньол: анонс матча Лиги Европы

Первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Обе команды уже преодолели по два раунда квалификации Лиги Европы. Подопечные Виктора Скрипника прошли черногорскую "Будучность" и болгарский ЦСКА. Испанцы прошли исландский "Стьярнан" и швейцарский "Люцерн".

Перед ответным поединком "Заря" гостила во Львове у "Карпат" в пятом туре УПЛ и сумела победить со счетом 1:0. "Эспаньол", в свою очередь, провел игру в чемпионате Испании, сыграв вничью с "Алавесом" - 0:0.

В предстоящем поединке на поле вернется форвард Назарий Русин, который пропускал первый матч в Испании из-за удаления в игре с ЦСКА.

Заря - Эспаньол: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Лига Европы, квалификация плей-офф

Заря - Эспаньол (первый матч - 1:3)

Онлайн видео трансляция матча