Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
В четверг, 29 августа, в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа ЛЧ.
Начало процедуры - в 19:00.
На групповом этапе выступят 32 команды, которые разделены на четыре корзины.
Украину на этой стадии представит чемпион УПЛ - донецкий "Шахтер", который попал во вторую корзину из четырех. При этом "горняки" не смогут попасть в одну группу с клубами из России, а также представителями второй корзины.
Ранее квалификацию Лиги чемпионов не сумело преодолеть киевское "Динамо", уступив по итогам двух поединков "Брюгге" (0:1, 3:3).
Стоит отметить, что результаты жеребьевки будут также применяться для формирования групп в Юношеской Лиге УЕФА.
Прямая трансляция жеребьевки будет доступна на телеканале "Футбол 1".
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
Онлайн-трансляция