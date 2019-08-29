На этой стадии Украину представит одна команда.

В четверг, 29 августа, в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа ЛЧ.

Начало процедуры - в 19:00.

На групповом этапе выступят 32 команды, которые разделены на четыре корзины.

Украину на этой стадии представит чемпион УПЛ - донецкий "Шахтер", который попал во вторую корзину из четырех. При этом "горняки" не смогут попасть в одну группу с клубами из России, а также представителями второй корзины.

Ранее квалификацию Лиги чемпионов не сумело преодолеть киевское "Динамо", уступив по итогам двух поединков "Брюгге" (0:1, 3:3).

Стоит отметить, что результаты жеребьевки будут также применяться для формирования групп в Юношеской Лиге УЕФА.

Прямая трансляция жеребьевки будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Онлайн-трансляция