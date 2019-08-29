цей матеріал доступний українською

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

09:17, 29 августа 2019
Футбол
206 0
Жеребьевка пройдет в Монако / REUTERS

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа ЛЧ.

Начало процедуры - в 19:00.

На групповом этапе выступят 32 команды, которые разделены на четыре корзины

Украину на этой стадии представит чемпион УПЛ - донецкий "Шахтер", который попал во вторую корзину из четырех. При этом "горняки" не смогут попасть в одну группу с клубами из России, а также представителями второй корзины. 

Ранее квалификацию Лиги чемпионов не сумело преодолеть киевское "Динамо", уступив по итогам двух поединков "Брюгге" (0:1, 3:3).  

Стоит отметить, что результаты жеребьевки будут также применяться для формирования групп в Юношеской Лиге УЕФА.

Прямая трансляция жеребьевки будет доступна на телеканале "Футбол 1". 

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Онлайн-трансляция

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2019/20
Теги: #футбол#Шахтер#Лига чемпионов