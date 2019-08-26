Днепр-1 - Львов: видео трансляция матча УПЛ
12:45, 26 августа 2019Футбол
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Днепряне будут принимать львовян в пятом туре чемпионата Украины.
Подопечные Дмитрия Михайленко проведут домашний матч / фото: СК Днепр-1
В заключительном матче чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" будет принимать ФК "Львов". Встреча пройдет 26 августа на "Днепр Арене".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Львов".
Стартовый свисток прозвучит в 19.00.
"Днепр-1" в четырех стартовых турах набрал 5 очков и перед матчем располагается на восьмой строчке в турнирной таблице УПЛ. У "Львова" в активе 3 очка, команда идет одиннадцатой.
На победу "Днепра-1" в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,90, на ничью - 3,40, а на победу "Львова" - 4,30.
УПЛ, 5-й тур
"Днепр-1" - "Львов"
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
УНИАН ранее также сообщал о том, что в пятом туре УПЛ "Шахтер" разгромно обыграл "Мариуполь".
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