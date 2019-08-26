Днепр-1 - Львов: видео трансляция матча УПЛ

Днепряне будут принимать львовян в пятом туре чемпионата Украины.

В заключительном матче чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" будет принимать ФК "Львов". Встреча пройдет 26 августа на "Днепр Арене".

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Стартовый свисток прозвучит в 19.00.

"Днепр-1" в четырех стартовых турах набрал 5 очков и перед матчем располагается на восьмой строчке в турнирной таблице УПЛ. У "Львова" в активе 3 очка, команда идет одиннадцатой.

На победу "Днепра-1" в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,90, на ничью - 3,40, а на победу "Львова" - 4,30.

УПЛ, 5-й тур

"Днепр-1" - "Львов"

Видеотрансляция матча

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УНИАН ранее также сообщал о том, что в пятом туре УПЛ "Шахтер" разгромно обыграл "Мариуполь".