Карпаты - Заря: видео трансляция матча Премьер-лиги
12:31, 25 августа 2019Футбол
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Львовяне будут принимать участника Лиги Европы в рамках очередного тура УПЛ.
Заря потерпела поражения в двух последних матчах / фото: ФК Заря
В воскресенье, 25 августа, львовские "Карпаты" будут принимать на своем поле луганскую "Зарю" в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.
Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Карпаты - Заря.
Начало поединка - в 17:00.
"Карпаты" после четырех туров набрали четыре очка и занимают десятое место в турнирной таблице. В прошлом туре львовяне одержали первую победу в сезоне, одолев "Олимпик" со счетом 3:1.
"Заря" на неделе уступила "Эспаньолу" (1:3) в Лиге Европы, а в прошлом туре подопечные Виктора Скрипника проиграли "Александрии" в Запорожье - 1:2. В настоящий момент у команды в активе семь очков и четвертое место в таблице.
УПЛ, 5-й тур
Карпаты - Заря
Онлайн видео трансляция матча
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