Карпаты - Заря: видео трансляция матча Премьер-лиги

Львовяне будут принимать участника Лиги Европы в рамках очередного тура УПЛ.

В воскресенье, 25 августа, львовские "Карпаты" будут принимать на своем поле луганскую "Зарю" в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.

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Начало поединка - в 17:00.

"Карпаты" после четырех туров набрали четыре очка и занимают десятое место в турнирной таблице. В прошлом туре львовяне одержали первую победу в сезоне, одолев "Олимпик" со счетом 3:1.

"Заря" на неделе уступила "Эспаньолу" (1:3) в Лиге Европы, а в прошлом туре подопечные Виктора Скрипника проиграли "Александрии" в Запорожье - 1:2. В настоящий момент у команды в активе семь очков и четвертое место в таблице.

УПЛ, 5-й тур

Карпаты - Заря

Онлайн видео трансляция матча