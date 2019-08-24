Динамо - Олимпик: видео трансляция матча УПЛ
11:55, 24 августа 2019Футбол
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Обе команды проведут первые матчи после увольнения тренеров.
На счету Жерсона Родригеса один гол в трех матчах за Динамо / фото: ФК Динамо Киев
24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве встретятся "Динамо" и "Олимпик". Команды сыграют в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Олимпик".
Стартовый свисток прозвучит в 19.30.
"Динамо" проведет свой первый матч под руководством нового главного тренера Алексея Михайличенко. "Олимпик" также уволил предыдущего главного тренера - Жулио Сезара. К матчу против "Динамо" команду готовил Игорь Климовский.
Пока что в активе киевлян 6 очков в трех матчах (у "Динамо" есть игра в запасе) и пятое место в турнирной таблице УПЛ. "Олимпик" проиграл во всех четырех поединках и занимает последнюю позицию.
УПЛ, 5-й тур
Динамо - Олимпик
Видеотрансляция матча
Телеканал "2+2"
Как сообщал УНИАН, возглавить "Олимпик" может экс-динамовец Горан Саблич.
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