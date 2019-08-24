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Динамо - Олимпик: видео трансляция матча УПЛ

11:55, 24 августа 2019
Футбол
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На счету Жерсона Родригеса один гол в трех матчах за Динамо / фото: ФК Динамо Киев

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Олимпик".

Стартовый свисток прозвучит в 19.30.

"Динамо" проведет свой первый матч под руководством нового главного тренера Алексея Михайличенко. "Олимпик" также уволил предыдущего главного тренера - Жулио Сезара. К матчу против "Динамо" команду готовил Игорь Климовский.

Пока что в активе киевлян 6 очков в трех матчах (у "Динамо" есть игра в запасе) и пятое место в турнирной таблице УПЛ. "Олимпик" проиграл во всех четырех поединках и занимает последнюю позицию.

УПЛ, 5-й тур

Динамо - Олимпик

Видеотрансляция матча

Телеканал "2+2"

Как сообщал УНИАН, возглавить "Олимпик" может экс-динамовец Горан Саблич.

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Теги: #Динамо#УПЛ#чемпионат Украины#Олимпик