Сборная Украины потерпела крупное поражение на старте женского ЧЕ по волейболу
20:21, 23 августа 2019Футбол
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В первом матче группового этапа украинки проиграли сборной Бельгии.
Украинки потерпели поражение в первом матче / фото: cev.eu
Женская сборная Украины по волейболу неудачно стартовала на чемпионате Европы, который проходит в четырех странах.
В первом матче группового этапа подопечные Гария Егиазарова в Польше разгромно проиграли сборной Бельгии.
Матч завершился поражением украинской сборной со счетом 0:3. Украинки сумели навязать соперницам борьбу только в третьем сете.
Самой результативной в составе сборной Украины стала Олеся Рыхлюк, которая записала на свой счет 14 очков.
Украина - Бельгия - 0:3 (10:25, 19:25, 22:25)
В следующем матче 25 августа сборная Украины сыграет со сборной Италии.
Отметим, что в плей-офф ЧЕ из каждой группы выйдут по четыре лучшие сборные из шести.
Как сообщал УНИАН, соперниками сборной Украины по групповому этапу являются Польша, Италия, Бельгия, Португалия и Словения.
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