Эспаньол - Заря: видео трансляция матча Лиги Европы
В четверг, 22 августа, в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы луганская "Заря" проведет первый матч против испанского "Эспаньола". Встреча пройдет на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в пригороде Барселоны.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Эспаньол - Заря: анонс матча Лиги Европы
Каталонцы уже прошли два раунда квалификации еврокубка и сделали это очень легко. Сначала был пройден исландский "Стьярнан", а затем швейцарский "Люцерн". За четыре поединка испанцы забили 13 голов и пропустили только один. Борьбы здесь не было и близко.
Луганская "Заря" в квалификации Лиги Европы стартовала со второго раунда. Подопечные Виктора Скрипника, который возглавил команду этим летом, прошли черногорскую "Будучность", одержав две победы - 3:1 и 1:0.
Далее был болгарский ЦСКА, с которым на выезде удалось сыграть вничью (1:1), а дома - победить со счетом 1:0.
Перед очередным еврокубковым стартом команды провели поединки во внутренних чемпионатах. "Заря" дома уступила "Александрии" (1:2), а "Эспаньол" в родных стенах оказался слабее "Севильи" (0:2).
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