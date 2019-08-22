Эспаньол - Заря: видео трансляция матча Лиги Европы

Луганчане проведут поединок в Испании.

В четверг, 22 августа, в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы луганская "Заря" проведет первый матч против испанского "Эспаньола". Встреча пройдет на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в пригороде Барселоны.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Каталонцы уже прошли два раунда квалификации еврокубка и сделали это очень легко. Сначала был пройден исландский "Стьярнан", а затем швейцарский "Люцерн". За четыре поединка испанцы забили 13 голов и пропустили только один. Борьбы здесь не было и близко.

Луганская "Заря" в квалификации Лиги Европы стартовала со второго раунда. Подопечные Виктора Скрипника, который возглавил команду этим летом, прошли черногорскую "Будучность", одержав две победы - 3:1 и 1:0.

Далее был болгарский ЦСКА, с которым на выезде удалось сыграть вничью (1:1), а дома - победить со счетом 1:0.

Перед очередным еврокубковым стартом команды провели поединки во внутренних чемпионатах. "Заря" дома уступила "Александрии" (1:2), а "Эспаньол" в родных стенах оказался слабее "Севильи" (0:2).

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