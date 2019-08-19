Футбольные фанаты устроили беспорядки в Гондурасе: есть раненные и погибшие (видео)
11:18, 19 августа 2019Футбол
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Столкновения произошли в столице Гондураса.
REUTERS
18 августа в столице Гондураса Тегусигальпе перед началом футбольного матча произошли столкновения фанатов "Олимпии" и "Мотагуа".
Об этом сообщает ТСН.
Болельщики "Олимпии" забросали камнями автобус, в котором ехали футболисты "Мотагуа". Позже уже во время поединка сотни болельщиков столкнулись на футбольном поле, а один из участников открыл огонь.
В настоящий момент известно о гибели четырех человек, еще семеро получили ранения. Трое находятся в больнице в критическом состоянии.
Руководство клуба "Мотагуа" уже обвинило болельщиков "Олимпии" в трагедии. Полиции удалось остановить разборки и закрыть стадион.
УНИАН ранее сообщал, что 11-летний фанат звезды "Ливерпуля" встретился с кумиром ценой травмы носа.
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