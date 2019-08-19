Футбольные фанаты устроили беспорядки в Гондурасе: есть раненные и погибшие (видео)

Столкновения произошли в столице Гондураса.

18 августа в столице Гондураса Тегусигальпе перед началом футбольного матча произошли столкновения фанатов "Олимпии" и "Мотагуа".

Об этом сообщает ТСН.

Болельщики "Олимпии" забросали камнями автобус, в котором ехали футболисты "Мотагуа". Позже уже во время поединка сотни болельщиков столкнулись на футбольном поле, а один из участников открыл огонь.

В настоящий момент известно о гибели четырех человек, еще семеро получили ранения. Трое находятся в больнице в критическом состоянии.

Руководство клуба "Мотагуа" уже обвинило болельщиков "Олимпии" в трагедии. Полиции удалось остановить разборки и закрыть стадион.

УНИАН ранее сообщал, что 11-летний фанат звезды "Ливерпуля" встретился с кумиром ценой травмы носа.