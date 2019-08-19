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Футбольные фанаты устроили беспорядки в Гондурасе: есть раненные и погибшие (видео)

11:18, 19 августа 2019
Футбол
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REUTERS

Об этом сообщает ТСН.

Болельщики "Олимпии" забросали камнями автобус, в котором ехали футболисты "Мотагуа". Позже уже во время поединка сотни болельщиков столкнулись на футбольном поле, а один из участников открыл огонь.

В настоящий момент известно о гибели четырех человек, еще семеро получили ранения. Трое находятся в больнице в критическом состоянии.

Руководство клуба "Мотагуа" уже обвинило болельщиков "Олимпии" в трагедии. Полиции удалось остановить разборки и закрыть стадион.

УНИАН ранее сообщал, что 11-летний фанат звезды "Ливерпуля" встретился с кумиром ценой травмы носа

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Теги: #футбол#фанаты#Гондурас