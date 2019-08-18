Заря - Александрия: видео трансляция матча УПЛ

Один из лидеров текущего чемпионата примет бронзового призера прошлого сезона.

В рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги 18 августа пройдет матч между "Зарей" и "Александрией". Команды встретятся на "Славутич Арене" в Запорожье.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Александрия".

Начало встречи - в 19.30.

После трех туров "Заря" набрала 7 очков и располагается в турнирной таблице УПЛ на втором месте.

Бронзовый призер минувшего чемпионата "Александрия" в новом сезоне стартовала не лучшим образом. Команда набрала лишь 3 очка и занимает пока лишь девятое место.

Букмекеры считают "Зарю" фаворитом этого матча. На победу луганчан можно поставить с коэффициентом 1,74, на ничью - 3,65, а на победу "Александрии" - 4,90.

УПЛ, 4-й тур

"Заря" - "Александрия"

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Десна" и "Колос" в четвертом туре УПЛ сыграли вничью.