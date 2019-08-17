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Десна - Колос: видео трансляция матча Премьер-лиги

11:55, 17 августа 2019
Футбол
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Десна добыла две победы в трех турах / фото: footboom.com

Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Десна - Колос.

Начало поединка - в 17:00.

"Десна" по итогам трех туров набрала шесть очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В прошлом туре команда на выезде обыграла "Днепр-1". "Колос" - дебютант УПЛ, который также набрал шесть очков и идет пятым. В прошлом туре клуб из Ковалевки дома уступил "Заре" - 1:3.

УПЛ, 4-й тур

Десна - Колос

Онлайн видео трансляция матча

УНИАН ТВ

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Теги: #футбол#Десна#УПЛ#Колос