Десна - Колос: видео трансляция матча Премьер-лиги
11:55, 17 августа 2019Футбол
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Команды проведут матч в Чернигове.
Десна добыла две победы в трех турах / фото: footboom.com
В субботу, 17 августа, черниговская "Десна" будет принимать на своем поле "Колос" в рамках 4-го тура украинской Премьер-лиги.
Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Десна - Колос.
Начало поединка - в 17:00.
"Десна" по итогам трех туров набрала шесть очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В прошлом туре команда на выезде обыграла "Днепр-1". "Колос" - дебютант УПЛ, который также набрал шесть очков и идет пятым. В прошлом туре клуб из Ковалевки дома уступил "Заре" - 1:3.
УПЛ, 4-й тур
Десна - Колос
Онлайн видео трансляция матча
УНИАН ТВ
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