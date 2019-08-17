Десна - Колос: видео трансляция матча Премьер-лиги

Команды проведут матч в Чернигове.

В субботу, 17 августа, черниговская "Десна" будет принимать на своем поле "Колос" в рамках 4-го тура украинской Премьер-лиги.

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Начало поединка - в 17:00.

"Десна" по итогам трех туров набрала шесть очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В прошлом туре команда на выезде обыграла "Днепр-1". "Колос" - дебютант УПЛ, который также набрал шесть очков и идет пятым. В прошлом туре клуб из Ковалевки дома уступил "Заре" - 1:3.

УПЛ, 4-й тур

Десна - Колос

Онлайн видео трансляция матча

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