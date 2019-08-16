"Лучше команду не знает никто": Суркис объяснил, почему назначил главным тренером Михайличенко

Президент "Динамо" надеется, что Алексей Михайличенко воспользуется "вторым шансом".

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил, почему в качестве нового главного тренера команды выбрал Алексея Михайличенко.

Слова Суркиса приводит официальный сайт "Динамо".

"Задача не была выполнена, и мой разговор с Александром Хацкевичем свелся к тому, что ему нужно отдохнуть, а команду должен возглавить новый главный тренер с новой мотивацией и идеями, чтобы вернуть доверие болельщиков.

Меня могут критиковать, говорить все, что угодно, но на сегодняшний момент лучше Алексея Александровича команду не знает никто. Он ее комплектовал, находился в структуре клуба, является профессиональным тренером. И то, что в последнее время не ходил со свистком по полю, не означает, что он потерял квалификацию. Он знает, как работать с командой, и, надеюсь, что привнесет свежую струю в игру команды", - сказал Суркис.

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Президент "Динамо" объяснил, почему не назначил нового тренера еще до начала сезона:

"Работать с молодыми Ребровым и Хацкевичем также было рискованно, а приглашать сейчас иностранца... Возможно, это было бы правильным решением, но также здесь две стороны медали. Если бы я не дал Хацкевичу возможность попробовать квалифицироваться в ЛЧ, а провалился бы другой тренер - меня бы критиковали за решение уволить человека, который строил эту команду".

Суркис отметил. что контракт с Михайличенко подписан на три года.

"Знаете, я был бы не против найти тренера, который бы работал десять лет с командой, но при этом должны выполняться задачи. Михайличенко - не из когорты тренеров-пожарников. Он не нуждается в финансах, является самодостаточным обеспеченным человеком, и после нашей встречи он сказал, что готов стать у руля. Это его родная команда, и кому, как не ему, попытаться возродить ее", - отметил Суркис.

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Суркис выразил надежду, что Михайличенко воспользуется своим вторым шансом:

"Единственный неприятный осадок после того, как я принимал решение об отставке тренера, у меня остался тогда, когда пришлось после поражения от "Трабзонспора" уволить Михайличенко. При том, что до этого команда под его руководством выиграла два чемпионата... Но тогда я был молодым, горячим, и, можно сказать, мы друг друга не поняли. Сейчас мы дали ему второй шанс, и он им должен воспользоваться. По крайней мере, я на это надеюсь".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Суркис серьезно рассматривал кандидатуру Юрия Вернидуба на пост главного тренера команды.