Михайличенко назначен новым главным тренером Динамо

Специалист уже тренировал киевлян в прошлом.

Новым главным тренером киевского "Динамо" стал спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

Об этом сообщила пресс-служба столичного гранда.

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Детали контракта не уточняются.

В тренерский штаб также вошел Вадим Евтушенко, а имена других ассистентов станут известны позже.

Михайличенко уже работал главным тренером "Динамо" с 2002 по 2004 годы, дважды сумев привести команду к золотым медалями чемпионата Украины (2003, 2004) и один раз выиграв Кубок страны (2003).

Ранее руководство клуба отправило в отставку тренерский штаб во главе с Александром Хацкевичем. Такое решение было принято после того, как "Динамо" не смогло преодолеть третий раунд квалификации Лиги чемпионов по итогам двух поединков с "Брюгге" (0:1, 3:3).

Напомним, Хацкевич возглавлял команду с 2017 года, но ни разу не сумел вывести ее в групповой этап Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, ранее появились подробности увольнения из "Динамо" Александра Хацкевича.