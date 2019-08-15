Заря - ЦСКА: видео трансляция матча Лиги Европы

Луганский клуб попытается пройти в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

15 августа на стадионе "Славутич Арена" в Запорожье пройдет матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между луганской "Зарей" и софийским ЦСКА.

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Начало встречи - в 20.00.

Заря - ЦСКА: анонс матча Лиги Европы

В первом матче команды сыграли вничью 1:1. На гол Эвандро луганчане ответили точным ударом Владлена Юрченко с пенальти.

Между матчами квалификации ЛЕ команды провели поединки в своих национальных чемпионатах. "Заря" на выезде обыграла "Колос" (3:1), а ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" (0:0).

Заря - ЦСКА: прогноз букмекеров

Лига Европы, квалификация, третий раунд

Заря - ЦСКА

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

Напомним, победитель дуэли "Заря" - ЦСКА в раунде плей-офф квалификации встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания). В первом матче испанский клуб выиграл со счетом 3:0.