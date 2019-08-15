"Ливерпуль" в ярком матче завоевал Суперкубок УЕФА

Судьба битвы с "Челси" решилась в серии послематчевых пенальти.

В Стамбуле состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором за трофей сражались два английских топ-клуба - триумфатор Лиги чемпионов "Ливерпуль" и победитель Лиги Европы "Челси".

В первом тайме "Челси" выглядел активней, создал больше моментов и заслуженно ушел на перерыв в роли лидера. В середине тайма за "Ливерпуль" после удара Педро сыграла перекладина, а на 36-й минуте Кристиан Пулишич вывел на ворота Оливье Жиру, а француз переиграл Адриана.

Отыграться "Ливерпулю" удалось в самом начале второго тайма. Роберто Фирмино, который в перерыве вышел на замену, сбросил мяч на Садьо Мане, а нигериец затолкал сферу в ворота, несмотря на попытки Кепы Аррисабалаги спасти ситуацию.

На 75-й минуте перекладина сыграла уже за "Челси". Кепа среагировал сперва на удар Мохамеда Салаха, а после добивания от Вирджила ван Дейка перевел мяч в каркас ворот.

В итоге основное время, по ходу которого два гола "Челси" были справедливо отменены из-за офсайда, завершилось вничью.

Выйти вперед "Ливерпулю" удалось уже на пятой минуте овертайма. Мане оформил дубль, вколотив мяч под перекладину после паса Фирмино. Но "Челси" довольно быстро отыгрался. Адриан сбил в штрафной Тэмми Абрахама, а Жоржиньо реализовал пенальти.

В серии послематчевых пенальти единственную осечку допустил Тэмми Абрахам. Адриан среагировал на удар молодого форварда.

"Ливерпуль" в четвертый раз в карьере стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Отметим, что этот матч впервые в истории Суперкубка УЕФА судила арбитр-женщина - француженка Стефани Фраппар.

"Ливерпуль" - "Челси" - 2:2 (по пенальти - 5:4)

Голы: Мане, 48, 95 - Жиру, 36, Жоржиньо, 100 (с пенальти)

"Ливерпуль": Адриан, Робертсон (Александер-Арнолд, 91), Матип, ван Дейк, Гомес, Фабиньо, Хендерсон, Милнер (Вейналдум, 64), Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 46), Мане (Ориги, 102), Салах

"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Зума, Кристенсен (Томори, 84), Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 101), Педро, Пулишич (Маунт, 74), Жиру (Абрахам, 74)

УНИАН ранее также сообщал о том, что гол Лионеля Месси был признан лучшим в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.