Динамо сыграло вничью с Брюгге и вылетело из Лиги чемпионов

Судьбу путевки в плей-офф решило поражение киевлян на выезде.

13 августа в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Динамо" принимало "Брюгге". Встреча проходила на НСК "Олимпийский" в Киеве и завершилась вничью со счетом 3:3.

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Хозяева сумели забить быстрый гол на шестой минуте, когда Буяльский замкнул прострел с фланга от Миколенко. Еще до перерыва бельгийцы восстановили равновесие: Дели расстрелял ворота Бойко ударом головой, завершив точную подачу Вормера с углового.

На 50-й минуте киевляне вновь вышли вперед, когда Вербич нанес обводящий удар в штангу, а на добивании первым оказался Шепелев. Подопечным Хацкевича был нужен еще один гол для выхода в плей-офф. В концовке поединка команды потеряли по одному игроку. Бурда был удален за грубый фол, а спустя минуту Тау покинул поле за столкновение с Бойко.

Динамовцы всеми силами пошли вперед, но пропустили на контратаке. Опенда выкатил мяч под удар Вормеру, который вновь сравнял счет. Арбитр добавил шесть минут и "Динамо" вновь удалось забить: Мехеле срезал мяч в свои ворота после розыгрыша стандарта.

Развить успех не удалось. Перед самым финальным свистком Опенда вышел один на один с Бойко и переиграл вратаря.

Украинцы проиграли первый матч в Бельгии со счетом 0:1, поэтому покинули Лигу чемпионов и выступят в групповом этапе Лиги Европы.

"Динамо" при Александре Хацкевиче в третий раз подряд не преодолело квалификацию главного клубного турнира Европы.

Динамо - Брюгге - 3:3 (первая игра - 0:1)

Голы: Буяльский, 6, Шепелев, 50, Мехеле, 90+5 (автогол) - Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+6

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Шепелев (Соль, 83), Андриевский, Цыганков, Родригес, Вербич (Беседин, 68)

"Брюгге": Миньоле, Мата, Мехеле, Дели, Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Тау, Окереке (Опенда, 81), Бонавентуре (Диатта, 52)

Предупреждения: Миколенко, Кадар, Бурда - Окереке, Ванакен

Удаления: Бурда, 84 (вторая желтая) - Тау, 86 (вторая желтая)

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" уступило "Шахтеру" в матче чемпионата Украины.