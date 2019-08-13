Динамо - Брюгге: видео трансляция матча Лиги чемпионов

Киевляне проведут ответный матч третьего раунда квалификации ЛЧ.

13 августа в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Динамо" будет принимать "Брюгге". Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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Стартовый свисток прозвучит в 20.30.

Динамо - Брюгге: анонс матча Лиги чемпионов

В первой встрече "Динамо" в Бельгии потерпело поражение со счетом 0:1. Теперь киевлян не устроит ничья, как и минимальная победа, при которой "Динамо" не сможет сохранить свои ворота сухими.

Динамо - Брюгге: прогноз букмекеров

Между матчами ЛЧ "Динамо" и "Брюгге" провели поединки в своих национальных чемпионатах. Подопечные Александра Хацкевича в Киеве уступили "Шахтеру" (1:2), а "Брюгге" на выезде обыграл "Остенде" (2:0).

Лига чемпионов, квалификация, третий раунд

Динамо - Брюгге

Видеотрансляция матча

Телеканал 2+2

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" узнало потенциальных соперников по плей-офф квалификации Лиги чемпионов.