Карпаты - Мариуполь: видео трансляция матча Премьер-лиги

Львовяне будут принимать участника Лиги Европы.

В воскресенье, 11 августа, "Карпаты" будут принимать на стадионе "Украина" "Мариуполь" в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

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Начало поединка - в 19:30.

Обе команды начали новый сезон с поражений. Львовяне уступили "Десне", а "моряки" - "Колосу". Однако последние все-таки реабилитировались, одолев "Александрию" в следующем туре.

"Карпаты", в свою очередь, не смогли зацепиться за очки и в матче с "Шахтером", поэтому пока остаются на дне турнирной таблицы. "Мариуполь" на этой неделе стартовал в Лиге Европы, где в сложном матче удержал ничью с АЗ в Одессе. Это может повлиять на физическое состояние команды Александра Бабича.

УПЛ, 3-й тур

Карпаты - Мариуполь

Онлайн видео трансляция матча

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