цей матеріал доступний українською

Карпаты - Мариуполь: видео трансляция матча Премьер-лиги

11:02, 11 августа 2019
Футбол
16 0
Львовяне пока не набрали очков / фото: ФК Карпаты

Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Колос - Заря.

Начало поединка - в 19:30.

Обе команды начали новый сезон с поражений. Львовяне уступили "Десне", а "моряки" - "Колосу". Однако последние все-таки реабилитировались, одолев "Александрию" в следующем туре.

"Карпаты", в свою очередь, не смогли зацепиться за очки и в матче с "Шахтером", поэтому пока остаются на дне турнирной таблицы. "Мариуполь" на этой неделе стартовал в Лиге Европы, где в сложном матче удержал ничью с АЗ в Одессе. Это может повлиять на физическое состояние команды Александра Бабича.

УПЛ, 3-й тур

Карпаты - Мариуполь

Онлайн видео трансляция матча

УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Мариуполь#Карпаты#УПЛ