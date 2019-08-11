Карпаты - Мариуполь: видео трансляция матча Премьер-лиги
11:02, 11 августа 2019Футбол
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Львовяне будут принимать участника Лиги Европы.
Львовяне пока не набрали очков / фото: ФК Карпаты
В воскресенье, 11 августа, "Карпаты" будут принимать на стадионе "Украина" "Мариуполь" в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.
Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Колос - Заря.
Начало поединка - в 19:30.
Обе команды начали новый сезон с поражений. Львовяне уступили "Десне", а "моряки" - "Колосу". Однако последние все-таки реабилитировались, одолев "Александрию" в следующем туре.
"Карпаты", в свою очередь, не смогли зацепиться за очки и в матче с "Шахтером", поэтому пока остаются на дне турнирной таблицы. "Мариуполь" на этой неделе стартовал в Лиге Европы, где в сложном матче удержал ничью с АЗ в Одессе. Это может повлиять на физическое состояние команды Александра Бабича.
УПЛ, 3-й тур
Карпаты - Мариуполь
Онлайн видео трансляция матча
УНИАН
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