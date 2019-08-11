Днепр-1 - Десна: видео трансляция матча Премьер-лиги

Новичок УПЛ будет принимать на своем поле команду из Чернигова.

В воскресенье, 11 августа, "Днепр-1" будет принимать на стадионе "Днепр-Арена" черниговскую "Десну" в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

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Начало поединка - в 17:00.

"Днепр-1" - новичок Премьер-лиги, который сумел набрать в первых двух турах четыре очка. Подопечные Дмитрия Михайленко обыграли донецкий "Олимпик", а затем была зафиксирована ничья с луганской "Зарей".

"Десна" начала новый сезон поединком против "Львова" и в борьбе потерпела поражение. Тем не менее, уже во втором туре черниговцы в родных стенах сумели справиться с полтавской "Ворсклой" и набрали первые очки.

УПЛ, 3-й тур

Днепр-1 - Десна

Онлайн видео трансляция матча

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