Шахтер обыграл Динамо в Киеве

Гранды украинского футбола встречались в рамках третьего тура УПЛ.

На НСК "Олимпийский" в Киеве прошел матч третьего тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером". Встреча завершилась победой "горняков".

Открыть счет "Шахтеру" удалось на 21-й минуте матча - Манор Соломон прострелил от лицевой линии во вратарскую, а Жуниор Мораес эффектно пяткой переправил мяч в сетку.

В середине тайма "горняки" могли удваивать свое преимущество, но после удара Марлоса из центра штрафной "Динамо" спасла штанга

До перерыва киевлянам удалось отыграться. Андрей Пятов отбил мяч перед собой после удара Дениса Гармаша, а Жерсон Родригес перепрыгнул Николая Матвиенко и головой сыграл на добивании, забив свой дебютный гол в футболке "Динамо".

В середине второго тайма "Динамо" могло выходить вперед, но Беньямин Вербич, метров с семи замыкая прострел Томаша Кендзеры, не попал в створ. А уже через пару минут после этого в лидеры снова вышел "Шахтер" - мяч залетел в сетку после удара Марлоса и рикошета.

В компенсированное время "Шахтер" мог забить третий мяч, но Дентиньо после паса Густаво Бланко Лещука не попал по пустым воротам.

На последних секундах момент был и у "Динамо", однако Денис Гармаш не сумел результативно замкнуть передачу Никиты Бурды.

Таким образом, "Шахтер" набрал максимальные 9 очков после трех туров и возглавляет турнирную таблицу УПЛ. У "Динамо" осталось 6 очков.

"Динамо" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Родригес, 39 - Мораес, 21, Марлос, 64

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Сидорчук (Андриевский, 65), Шепелев (Соль, 70), де Пена, Цыганков (Вербич, 59), Гармаш, Родригес

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат (Хочолава, 77), Степаненко, Патрик, Соломон, Марлос (Дентиньо, 90+2), Тайсон, Мораес (Бланко Лещук, 80)

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